Nürnberg (sob). Wie steht es um die Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland? Darüber diskutieren am Freitag, 16. Oktober, Journalist:innen in Nürnberg. Zu den Gästen gehören Alexander Jungkunz, Chefpublizist der "Nürnberger Nachrichten", Micha Götz, Multimediaredakteur beim Evangelischen Presseverband, und Sören Kittel von Reporter ohne Grenzen.

Im Mittelpunkt stehen verschiedene Herausforderungen für die Presse- und Meinungsfreiheit. Dazu zählen Angriffe durch Rechtsextremisten, geplante Einschränkungen beim Informationsfreiheitsgesetz und der wachsende Einfluss von Geldgebern auf die Medienlandschaft. Auch die Finanzierung des Evangelischen Presseverbands wird thematisiert, dessen journalistische Arbeit in diesem Jahr aufgrund finanzieller Erwägungen vor erheblichen Einschränkungen stand.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit "Anders.Evangelisch.Engagiert" statt. Beginn ist um 19 Uhr im eckstein, Burgstraße 1, Raum E.01. Eine Teilnahme ist auch online über Zoom möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.