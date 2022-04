Weiden (epd). In einer Themenwoche vom 2. Mai bis 8. Mai behandelt der Weidener Privatsender Oberpfalz TV (OTV) das Judentum in der Oberpfalz und stellt dabei die reichhaltigen Zeugnisse jüdischen Lebens dar. In Zusammenarbeit mit der Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberpfalz erarbeiteten Journalisten von Oberpfalz TV eine sechsteilige Filmreihe über die Tradition, Philosophie, Kultur, Religion und Lebensweise der Juden in der Oberpfalz, teilte das Büro des bayerischen Antisemitismusbeauftragten, Ludwig Spaenle (CSU), am Freitag mit. Denn "Wissen gegen Judenhass ist das erfolgreichste Vorgehen gegen antisemitisches Gedankengut und Handeln", sagte Spaenle.

Auftakt der Themenwoche ist am Montag, 2. Mai, um 18.30 Uhr mit einem Gespräch mit dem Antisemitismusbeauftragten der bayerischen Staatsregierung, Ludwig Spaenle. Dann folgt täglich um 18.30 Uhr ein Film an besonderen Orten des Judentums in der Oberpfalz: Regensburg (3. Mai), Floß (4. Mai), Weiden (5. Mai), Sulzbürg (6. Mai), Sulzbach-Rosenberg (7. Mai, 19.30 Uhr) und Amberg (8. Mai, 19.15 Uhr). Abgeschlossen wird die Themenwoche am 8. Mai mit einem Resümee der Filmemacher Gerhard Beer und Tim Wehinger mit Bezirksheimatpfleger Tobias Appl.

Die besondere Rolle der Oberpfalz in der Geschichte des Judentums in Bayern zeigt das Beispiel Regensburg, wo das jüdische Leben bereits im späten 10. Jahrhundert nachweisbar ist, ebenso wie Sulzbach, das noch heute in vielen Ländern der Welt einen Ruf als bedeutender hebräischer Druckort hat.