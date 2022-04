Regensburg (epd). Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer hat in der Osternacht bei einer Auferstehungsfeier vier erwachsene Menschen aus verschiedenen Pfarreien der Diözese getauft. Im Regensburger Dom wünschte er den Neugetauften "Kraft und Mut, um den Anfechtungen von außen und im Inneren und allen Herausforderungen zu begegnen", teilte die Diözese mit. Die zu Taufenden seien alle vier ihre eigenen Wege zu Christus gegangen: "Doch gibt es nur einen Glauben und eine Taufe." Nun seien sie zu Botschaftern Christi bestellt, sagte der Bischof laut der Mitteilung.

Am Beginn der Osternachtfeier hatte der Bischof das Feuer auf dem Domplatz gesegnet. Es wurde als Zeichen für Christus in den dunklen Dom getragen und dort unter den Gläubigen verbreitet. Voderholzer verwies auf die Freude, dass Christus die Welt von Sünden, Schuld und Tod erlöst hat. In den Zeiten, in denen nahe zu uns und in vielen anderen Teilen der Welt Krieg herrsche, sei diese Botschaft des Friedens besonders wichtig.