Regensburg (epd). Elena Szuczies übernimmt ab September die Leitung des neuen Mädchenchors bei den Regensburger Domspatzen. Die 28-jährige Düsseldorferin habe sich unter gut einem Dutzend Bewerberinnen durchgesetzt, teilten die Regensburger Domspatzen am Dienstag mit. Der nach eigenen Angaben älteste Knabenchor der Welt gab im Juni 2021 bekannt, dass ab kommendem Schuljahr "zum ersten Mal nach 1.047 Jahren" auch Mädchen in Chor und Gymnasium aufgenommen werden. Die Regensburger Dommusik erhält dann zusätzlich einen Mädchenchor. Die Regensburger Domspatzen bleiben der Domchor und als reiner Knabenchor erhalten.

Elena Szuczies verfüge über eine hohe musikalische Qualität und habe trotz ihres noch jungen Alters bereits viel Erfahrung in der Arbeit mit Mädchenchören, sagte Domkapellmeister Christian Heiß. Szuczies soll den neuen Mädchenchor bei den Regensburger Domspatzen aufbauen.

Nach ihrem Studium der Katholischen Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln absolviert Szuczies aktuell das Masterstudium Chordirigieren an der Robert-Schumann Hochschule in Düsseldorf bei Professor Martin Berger. Dieses werde sie in Kürze abschließen. Auch Orchesterleitung, Orgelliteraturspiel und Liturgisches Orgelspiel gehörten zu ihren Studien. Praktische Erfahrung sammelte sie bereits durch ihre Tätigkeit als musikalische Assistentin des Domkantors Oliver Sperling beim Mädchenchor am Kölner Dom.