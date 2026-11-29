Königsberg (epd). Mit einem Festgottesdienst sind in der Marienkirche in Königsberg (Landkreis Haßberge) neue Glocken geweiht worden. Nach einer Sanierung ergänzen dort drei neue Bronzeglocken drei historische Glocken zu einem sechsteiligen Geläut. Bei der Glockenweihe am Sonntag (29. November) stellte die Regionalbischöfin des Kirchenkreises Bayreuth, Berthild Sachs, ihre Predigt unter das Leitwort "Glocken locken zum Frieden". Sie bezeichnete die Glocken laut Predigtmanuskript als Botschafter zwischen Himmel und Erde und als Mahnung zu Frieden und Zusammenhalt.

Ausgehend von der biblischen Verheißung des Propheten Sacharja erinnerte Sachs an den Friedefürsten, der nicht auf einem Schlachtross, sondern auf einem Esel nach Jerusalem gekommen sei. Diese Botschaft stehe im Gegensatz zu der von Krieg und Waffengewalt geprägten Realität. Glocken seien keine Machtdemonstration und dienten nicht dazu, ein christliches Revier abzustecken, betonte Sachs laut Predigtmanuskript. Vielmehr läuteten sie für alle Menschen, unabhängig von ihrem Glauben. Sie erinnerten daran, dass menschliche Macht nicht alles bestimme und dass Lebenszeit ein Geschenk sei.

Viele Stimmen erzeugen Harmonie

Die drei neuen Glocken tragen den Angaben zufolge die Namen Jesus Christus, Maria und Heiliger Geist. Für Sachs sind sie auch ein Sinnbild für das friedliche Zusammenleben: Wie unterschiedliche Glockentöne erst gemeinsam Harmonie erzeugten, brauche auch Frieden die Stimmen und Beiträge aller Menschen. Nicht die Lautesten sollten die Leisen übertönen.

Besonders hob die Regionalbischöfin hervor, dass die Glocken ihren Klangweg ins neue Kirchenjahr zunächst im Kirchenschiff und damit mitten unter den Menschen begannen. Darin zeige sich, dass Gottes Weg zu den Menschen ganz unten und auf Augenhöhe beginne. Sachs beglückwünschte die Königsberger zu ihrem neuen Geläut, das künftig das größte im Landkreis sein soll. Es möge der Stadt und dem Land einen guten Ton geben und die Menschen immer wieder zum Frieden bewegen. (3460/29.11.26)