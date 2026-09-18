München (epd). Das gemeinsame Musizieren kann nach den Worten des Kinderliedermachers Rolf Zuckowski "zum Familienglück viel beitragen". Familien, die singen, hätten ein Glück, "das andere vielleicht nie kennenlernen werden", sagte er dem "Süddeutsche Zeitung Magazin" (Freitag).

Er könne nur allen Erwachsenen Mut machen zu singen. Wer das Singen für sich entdeckt habe, habe "im Leben ein paar Flügel mehr", sagte Zuckowski, der mit Liedern wie "In der Weihnachtsbäckerei" und "Wie schön, dass du geboren bist" berühmt geworden ist. "Man fühlt sich leichter - und manchmal auch durch Musik tiefer berührt."

Deutschlands bekanntester Kinderliedermacher

Der in Hamburg geborene Musiker ist der bekannteste Kinderliedermacher der Bundesrepublik. Seine Karriere begann 1978 begann mit "Rolfs Vogelhochzeit", die als LP veröffentlicht wurde.