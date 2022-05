München (epd). München bekommt zum 1. September einen neuen Domorganisten: Ruben Sturm übernehme die Nachfolge von Hans Leitner, der 18 Jahre lang Organist im Liebfrauendom war und das Amt bis Ende vergangenen Jahres ausgeübt hatte, wie das Münchner Erzbistum am Dienstag mitteilte. Sturm ist derzeit noch Organist der Kathedrale des Bistums Rottenburg-Stuttgart sowie Professor an der Hochschule für Kirchenmusik der Diözese.

Sturm werde in München zuständig sein für die künstlerische Leitung der jährlich im Dom stattfindenden Orgelkonzertreihe sowie für die Betreuung der Domorgeln mit ihren insgesamt 131 Registern und rund 10.000 Pfeifen, sagte Dompfarrer Klaus Peter Franzl. Bis zum Amtsantritt von Sturm werde der stellvertretende Domorganist Martin Welzel die Leitung der Organistendienste übernehmen.

Ruben Sturm sagte laut Mitteilung, dass er sich über seine neue berufliche Herausforderung freue. "Die Frauenkirche zählt zu den berühmtesten Kirchen überhaupt und die dortige Domorganistenstelle zu einer der renommiertesten in Deutschland." Sturm wurde 1979 in Speyer am Rhein geboren, er studierte an der Musikhochschule in Frankfurt/Main Kirchenmusik und künstlerisches Orgelspiel. Darüber hinaus besuchte er zahlreiche Meisterkurse und war Preisträger bei verschiedenen Orgelwettbewerben. Seit 2010 ist er Domorganist in Rottenburg-Stuttgart.