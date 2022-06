"Wichtig war von Anfang an auch, dass man bei uns sowohl Hebräisch als auch Jiddisch lernen kann."

Ihr Lehrstuhl war ein Vorreiter - mit dem Fachbereich Jüdische Geschichte und Kultur ist er aber nach wie vor einmalig in Deutschland. Haben sich keine "Nachahmer" gefunden?

Brenner: So kann man das nicht sagen. Es gibt ähnliche Einrichtungen - vorwiegend in den neuen Bundesländern, etwa in Leipzig und Potsdam. Und es gab lange vorher bereits Institute für Judaistik, die allerdings für sich standen und nicht in andere Fachbereiche integriert wurden wie der Lehrstuhl in München. Der Lehrstuhl hat sich inzwischen stark weiterentwickelt. Neben meinem Spezialgebiet der Neuzeit haben wir inzwischen auch eine Professur für mittelalterliche jüdische Geschichte erhalten - und ein Zentrum für Israelstudien mit wechselnden, prominenten Gastprofessuren. Wichtig war von Anfang an auch, dass man bei uns sowohl Hebräisch als auch Jiddisch lernen kann.

Welche Ausrichtung verfolgen Sie an Ihrem Lehrstuhl? Geht es vor allem um Forschung - oder doch mehr um Wissensvermittlung und Lehrerausbildung?

Brenner: Ich würde sagen, wir haben drei Säulen. Kernaufgabe ist die Wissensvermittlung vor allem an Studierende, auch Lehramtsstudierende. Das zweite ist die außeruniversitäre, regionale Ebene. Wir sind in München ein Teil des kulturellen Lebens in der Stadt geworden - in Verbindung mit der Kultusgemeinde und anderen jüdischen Kulturträgern. Drittens: Die weltweite Vernetzung mit den großen Zentren jüdischer Studien, die in Israel und Nordamerika liegen. Diese Ebene bedienen wir mit mehreren internationalen Tagungen pro Jahr, die wir in München ausrichten. Das Ziel für die nächsten Jahre muss sein, diese Vernetzung und dieses Niveau zu halten.