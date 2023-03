Rummelsberg (epd). Die Fachakademie für Sozialpädagogik in Rummelsberg hat für ihre Studierenden ein Medienlabor eingerichtet. Hör- oder Videobeiträge zum Beispiel über inklusive Arbeit im Krippenalltag oder Literatur und Medienpädagogik im Kindergarten seien nun möglich, teilte die Rummelsberger Diakonie am Freitag mit. Kamera, Stativ und Mikrofone, Rechner, Monitor und Schalldämmungselemente konnten dank einer Spende der Hermann-Gutmann-Stiftung für das Projekt "Menschsein in der digitalen Welt" angeschafft werden.

"Damit können unsere Lernenden jetzt auch alle modernen Formate nutzen, um sich Lerninhalte zu erarbeiten und zu vertiefen", sagte Schulleiterin Diakonin Susanne Stöcker laut Mitteilung. Für die Fachakademie sei es essenziell, die gewonnenen digitalen Kompetenzen aus der Pandemiezeit zu pflegen und weiterzuentwickeln. Nicht nur, weil Medienkompetenz und -erziehung im bayerischen Bildungsplan verankert seien. Sondern auch, um den Studierenden neben dem Medienpädagogik-Unterricht die Möglichkeit zu bieten, ihre eigenen digitalen Kompetenzen zu trainieren und weiterzuentwickeln. Außerdem können die Studierenden innerhalb der Ausbildung ein Zertifikat als Medienerzieher erlangen.