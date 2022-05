Passau (epd). Der 26-jährige Benedikt Mitmannsgruber aus Österreich hat das ScharfrichterBeil gewonnen. Der viel beachtete Kabarettpreis wurde nach einem Jahr Pause wieder in Passau verliehen, wie das ScharfrichterHaus am Mittwoch mitteilte. Unter der Moderation des Kabarettisten Urban Priol traten sechs Finalisten an, die um die begehrte Trophäe, ein handgeschmiedetes Beil, konkurrierten.

Neben Mitmannsgruber, der das große ScharfrichterBeil erhielt, wurden auch der Musikkabarettist David Weber (32) mit dem mittleren Beil und die Kabarettistin und Schauspielerin Sonja Pikart (38) mit dem kleinen Beil ausgezeichnet. Über den Sieg entschieden eine Jury aus Vertretern des ScharfrichterHauses und der Medien sowie dem Publikum live vor Ort am Dienstagabend.

Die Jury begründete Mitmannsgrubers Auszeichnung mit Verweis auf sein aktuelles Programm: "Wer aus der Drehtür des Lebens im Mühlviertel entkommen konnte, um so den kleinen Heidelbeer-Grenzverkehr nach Tschechien zu studieren, um dann stoisch Jörg Haider als Albino-Python in der Kloschüssel zu versenken - wer seine eigene vermeintliche Naivität beständig böse nachschärft, dem steht das große ScharfrichterBeil zu."

Mitmannsgruber stammt aus dem oberösterreichischen Mühlviertel. Im ScharfrichterHaus präsentierte er Auszüge aus seinem Solodebütprogramm "Exodus". Mitmannsgruber wurde 2019 bereits mit dem Publikumspreis beim Freistädter Frischling 2019 und mit dem Goldenen Stuttgarter Besen 2021 ausgezeichnet.

Vor ihm erhielten bereits Hape Kerkeling (1983), Urban Priol (1986), Günter Grünwald (1988), Luise Kinseher (1999) und Hagen Rether (2004) das Beil. Die diesjährige Verleihung ist eine pandemiebedingte Verschiebung des ScharfrichterBeils von 2021. Somit ist Mitmannsgruber der 38. Preisträger des Beils.