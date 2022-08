Schwangau (epd). Erstmals seit der Fertigstellung im Jahr 1886 laufen derzeit umfassende Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten in den Prunkräumen von Schloss Neuschwanstein. Von den Arbeiten an den einzigartigen Kunstwerken sind sämtliche für Besucher zugänglichen Schau-, Neben- und Funktionsräume sowie die ehemalige Königswohnung im Torbau betroffen, teilte das Finanz- und Heimatministerium am Mittwoch in München mit. Der berühmte Sängersaal sei bereits seit einiger Zeit fertig restauriert, ab sofort könne nun auch wieder der bekannte Thronsaal mit seinem großen Kronleuchter in voller Pracht besichtigt werden, hieß es. Nur kleinere Restarbeiten am Kronleuchter müssten noch fertiggestellt werden. Der sakral wirkende Thronsaal hatte neben byzantinischen Kirchenbauten auch die Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz zum Vorbild und symbolisiert die Vorstellung Ludwigs II. von einem Königtum von Gottes Gnaden.