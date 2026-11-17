Bayreuth (epd). Die Landesbehörde Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) warnt davor, beim Stellen eines Antrags auf Schwerbehinderung private Dienstleister zu nutzen. In den letzten Monaten seien vermehrt Hinweise auf solche kostenpflichtigen Anbieter eingegangen, heißt es in einer Mitteilung des ZBFS vom Dienstag in Bayreuth. Die Antragsstellung direkt über die Homepage der Behörde sei jedoch immer komplett kostenlos.

Die Drittanbieter verlangen laut Mitteilung eine Gebühr von bis zu 70 Euro pro Antrag. "Ihr sogenannter Service umfasst oftmals lediglich die Weiterleitung der Antragsunterlagen", kritisierte das ZBFS. Derzeit stammten rund fünf Prozent der eingehenden Online-Anträge von privaten Dienstleistern.

Kostenlos nur mit dem Behörden-Formular

Nur wer das behördeneigene Formular nutzt, kann sicher sein, dass er bei der Antragsstellung im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren (SGB IX) keine kostenpflichtige Dienstleistung in Anspruch nimmt, hieß es weiter. Es sei ebenso auf der ZBFS-Website zu finden wie Informationen zu offiziellen Beratungsangeboten.