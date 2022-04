Nürnberg (epd). Zu seinem 75-jährigen Bestehen hat der Windsbacher Knabenchor fünf befreundete Knabenchöre aus Deutschland und Europa zu einem kleinen Festival nach Nürnberg eingeladen. Das Festival sollte bereits im vergangenen Sommer stattfinden, nun werde es am 18. Juni nachgeholt, teilten die Windsbacher am Montag mit. Die sechs Chöre seien in den beiden großen Nürnberger Innenstadtkirchen St. Lorenz und St. Sebald zu hören.

Eingeladen wurden drei Traditionschöre, die bereits im Mittelalter gegründet wurden: der Knabenchor des Trondheimer Doms (Nidarosdomens Gutterkor), der Chor des berühmten Klosters Montserrat nahe Barcelona und die Regensburger Domspatzen. Weiter sind die Knabenchöre aus Hannover und dem polnischen Poznan dabei, die wie der Windsbacher Chor selbst, zwei Gründungen der Nachkriegszeit sind.

Geplant sind drei Konzerte mit jeweils zwei Knabenchören. Im großen Abschlusskonzert in der Lorenzkirche treten alle sechs Ensembles mit rund 300 Sängern gemeinsam auf. Das Programm bestehe aus geistlicher A-cappella-Chormusik und enthalte Werke aus fünf Jahrhunderten, heißt es in der Mitteilung. Die Spanne reiche von der Gregorianik über Barock bis in die Moderne.

"Die Begegnung mit anderen Chören gerade auch abseits der Bühne ist eine tolle Erfahrung für jeden Sänger," sagte der Windsbacher Chorleiter Martin Lehmann über das Festival. Es setze ein Zeichen in Sachen "Kulturgut Knabenchor".

Der Windsbacher Knabenchor besteht seit 1946. Er gilt als einer der besten Knabenchöre Deutschlands. Der Chor und sein Internat im mittelfränkischen Windsbach sind Einrichtungen der bayerischen evangelischen Landeskirche.