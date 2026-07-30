Pappenheim (epd). Wanderer und Radfahrer können sich am 9. August an der evangelischen Weidenkirche in Pappenheim ihren Segen abholen. Die Kirche liege am Altmühl-Rad- und Wanderweg und sei ein beliebter Rastpunkt, teilte die Evangelische Jugend Bayern (EJB) am Donnerstag mit. Mit der von EJB und Dekanat Pappenheim erstmalig ausgerufenen Aktion "Segen2Ride" wolle man Menschen einladen, einen Moment innezuhalten, sich stärken zu lassen und neue Kraft für den weiteren Weg zu schöpfen.

Um 10.30 Uhr gebe es einen Segnungsgottesdienst mit Dekanin Sonja Scherle-Schobel und Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern. Die Segensstation bleibe bis etwa 16 Uhr für Radfahrer, Wandernde und Gäste aus der Region geöffnet. Dazu würden kühle Erfrischungen, kleine Stärkungen und Segensbändchen angeboten. Die Aktion steht unter dem Motto "Von Gottes Segen kann man nie genug haben". Die Veranstalter rechnen mit rund 200 Teilnehmenden.