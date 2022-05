Nürnberg (epd). Auf den Stellenwert von Pflegeberufen macht die Bezirksarbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege im Bezirk Mittelfranken am Tag der Pflege (12. Mai, 13 Uhr) in Nürnberg aufmerksam. Unter dem Motto "Wir sind unersetzlich - jetzt und in Zukunft!" stünden Auftritte von Pflegeschülerinnen und -schülern aus verschiedenen Einrichtungen im Mittelpunkt, hieß es. Ans Rednerpult tritt aber auch Erika Faul, Bewohnerfürsprecherin im Seniorenheim der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg.

Der Internationale Tag der Pflege wird am 12. Mai begangen, dem Geburtstag der britischen Krankenschwester Florence Nightingale. Sie war eine der Begründerinnen der modernen westlichen Krankenpflege. Die Einführung von Pflegestandards, deren Vermittlung in Schule und Praxis und somit auch die Anerkennung als ordentliche Berufsausbildung basierten zu großen Teilen auf der Arbeit dieser Pionierin im 19. Jahrhundert, heißt es in der Mitteilung.