Nürnberg (epd). Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) und die Diakonie Bayern laden Menschen, die dort sexualisierte Gewalt erfahren haben, zu einem Forum für Betroffene ein. Die Veranstaltung findet am 2. Oktober von 10 Uhr bis 15.30 Uhr in Nürnberg statt, teilten die beiden Institutionen am Mittwoch mit. Das Forum biete "Raum für Austausch über notwendige Schritte in Intervention, Unterstützung, Anerkennung, Aufarbeitung und Prävention", hieß es. Zugleich soll es der Vernetzung von betroffenen Personen dienen.

Teilnehmende haben die Möglichkeit, mit Landesbischof Christian Kopp und der Präsidentin der Diakonie Bayern, Sabine Weingärtner, ins Gespräch zu kommen. Außerdem informieren die Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt in der ELKB, der Kompetenzbereich "Aktiv gegen sexualisierte Gewalt" der Diakonie Bayern, die Anerkennungskommission, die Betroffenenvertretung sowie die Unabhängige Regionale Aufarbeitungskommission in Bayern über ihre Arbeit.

Durch Supervision begleitet

Moderiert wird die Veranstaltung von der Kommunikationstrainerin Barbara Morschl, so die Mitteilung weiter. Das Forum wird durch externe Supervision begleitet. Die Veranstaltung ist im Interesse der betroffenen Personen nicht öffentlich. Bei Fragen und zur Anmeldung können sich Interessierte an die Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt der ELKB unter der E-Mail-Adresse fachstelleSG@elkb.de oder der Telefonnummer 089/5595-552 melden.