Weinberg-Projekt der Diakonie Herzogsägmühle: "Immerhin – der Wein ist trinkbar"

Das Diakoniedorf Herzogsägmühle

Das Diakoniedorf Herzogsägmühle im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau ist eine deutschlandweite Besonderheit. Herzogsägmühle ist eine Einrichtung der Diakonie, ist aber zugleich auch Ortsteil der Gemeinde Peiting. 900 Menschen leben derzeit in dem Dorf, 700 davon sind Hilfeberechtigte, weil sie sich in schwierigen Lebenssituationen befinden. Die übrigen Einwohner sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie Herzogsägmühle, inzwischen gibt es auch einige Dutzend Zugezogene ohne engen Bezug zur Arbeit des Sozialunternehmens.

In Herzogsägmühle gibt es eine Fülle von Angeboten: etwa für Wohnungslose, für Menschen mit Behinderung, für Menschen mit Sucht- oder seelischen Erkrankungen, für Jugendliche oder für Migranten. Die Ursprünge gehen auf das Jahr 1894 zurück, als dort eine Arbeiterkolonie für heimat- und wohnungslose Männer entstand. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Herzogsägmühle eine Einrichtung der Diakonie. Herzogsägmühler Einrichtungen gibt es auch in den Landkreisen Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Ostallgäu und Landsberg am Lech.

Das Besondere an Herzogsägmühle: Hier stehen nicht Einrichtung an Einrichtung oder Werkstatt an Werkstatt, sondern der Ort hat einen Dorfkern mit Maibaum, Kirche, Gaststätte und einem Kulturzentrum. Außerdem kommen viele Menschen aus den umliegenden Gemeinden hierher. Unter anderem wird in Herzogsägmühle Gemüse aus eigenem Anbau verkauft oder Fleisch der hauseigenen Angus-Rinder. Das Diakoniedorf öffnet sich also bewusst nach außen - inzwischen ziehen auch Menschen von außerhalb hierher. Vor wenigen Jahren wurde erstmals extra Bauplätze für Externe ausgewiesen.