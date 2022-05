Fürth (epd). Die Zahl der Elektro- und Hybrid-Autos in Bayern hat sich im vergangenen Jahr deutlich erhöht. Wie das Bayerische Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte, waren zum Stichtag 1. Januar 2022 etwa 115.000 Elektro-Autos und rund 310.000 Autos mit Hybridtechnik im Freistaat zugelassen. Davon seien 102.000 Autos mit Hybrid Plug-in Technologie gewesen, bei der der Akku über den Verbrennungsmotor oder übers Stromnetz geladen werden kann.

In Prozent ausgedrückt: Der Anteil der E-Autos in Bayern ist innerhalb eines Jahres um knapp 94 Prozent gestiegen, der der Hybrid-Autos um 64 Prozent. Dennoch ist ihr Anteil an der Gesamtzahl der Autos noch sehr gering: Insgesamt waren 10,6 Millionen Kraftfahrzeuge zugelassen, davon waren nur 1,4 Prozent E-Autos. Von den rund 8,2 Millionen Pkws, seien 60,3 Prozent Benziner und 33,9 Prozent Diesel-Fahrzeuge, heißt es weiter. Das bedeute einen leichten Rückgang um 1,2 beziehungsweise 2,0 Prozent.