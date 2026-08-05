Aachen (epd). Mehr als 47 Millionen Euro haben Sternsinger 2026 gesammelt. Bis zum 31. Juli wurden bei der 68. Aktion Dreikönigssingen 47,17 Millionen Euro verzeichnet, wie das katholische Kindermissionswerk "Die Sternsinger" am Mittwoch in Aachen erklärte. Die Summe bewegt sich zwischen den Ergebnissen der Vorjahre: 2025 waren 48,06 Millionen Euro eingegangen, 2024 waren es 45,98 Millionen Euro.

Die höchste Summe kam in diesem Jahr mit mehr als 5,6 Millionen Euro im Bistum Rottenburg-Stuttgart zusammen, gefolgt von den Diözesen Münster und Augsburg mit rund 3,9 und knapp 3,7 Millionen Euro. Auf Platz zwei und drei der bayerischen Bistümer landeten München und Freising mit 3,1 und Regensburg mit 2,2 Millionen Euro.

Einsatz gegen Kinderarbeit

Der Erlös der 68. Sternsingeraktion stand unter dem Motto "Schule statt Fabrik - Sternsingen gegen Kinderarbeit", um ein Zeichen für das Recht auf Bildung und gegen die Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen zu setzen. 2027 findet die Aktion unter dem Motto "Gutes Essen, starke Kinder - Sternsingen für gesunde Ernährung" statt. Sie wird am 29. Dezember in Münster eröffnet.