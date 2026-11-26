Nürnberg, München (epd). Auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt warten ab diesem Freitag (27. November) wieder Tausende gebastelte Sterne auf großzügige Spenderinnen und Spender. Wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Mittwoch mitteilte, haben über Wochen Kreative, Familien, ganze Vereine und Einrichtungen bis hin zu Kindergartengruppen und Schulklassen die unterschiedlichsten Sterne gebastelt. Am Sternstunden-Stand können sie gegen eine Spende erworben werden. Mit dem gesammelten Geld unterstützt die Benefizaktion "Sternstunden" Kinderhilfsprojekte in Bayern, Deutschland und weltweit.

Um die Spenden anzukurbeln, kommen laut BR viele Prominente zum Stand. Dazu gehören Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) zusammen mit dem Nürnberger Christkind, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), Schauspielerin Michaela May, Komödiant Volker Heißmann und viele mehr. Am 30. November unterstützen Reporterinnen und Reporter von Bayern 1, am 3. Dezember sorgt der Radiosender BR Heimat für festliche Blasmusik am Stand.

Aktionstag in Radio und Fernsehen

Am großen "Sternstunden-Tag" am 11. Dezember wird in Hörfunk, Fernsehen und den Onlineangeboten des BR den ganzen Tag zum Spenden aufgerufen und auch in Nürnberg am Sternstunden-Stand kräftig gesammelt. Am 18. Dezember unterstützen die Teams von "Frankenschau" und "Frankenschau aktuell". Der Sternstunden-Stand ist bis zum Heiligabend 14 Uhr geöffnet.

Seit 1993 setzt sich die Hilfsaktion "Sternstunden" mit dem Bayerischen Rundfunk für kranke, behinderte und Not leidende Kinder ein, so die Mitteilung. Seit der Gründung habe "Sternstunden" mehr als 455 Millionen Euro gesammelt und bisher insgesamt 4.343 Kinderhilfsprojekte gefördert.