München (epd). Familien mit Deutsch klingendem Namen haben bessere Chancen auf einen Kita-Platz als solche mit einem ausländisch anmutenden. Das geht aus einer Mitteilung des ifo Instituts vom Donnerstag hervor. Im Rahmen einer Studie reagierten Kitas auf identische Anfragen häufiger, wenn sie von einem mutmaßlich deutschen Absender kamen: 71 Prozent Rückmeldung gegenüber 66 Prozent bei ausländisch wirkenden Namen. Letzteren wurde zudem rund 20 Prozent seltener ein Platz angeboten, die Antworten fielen laut Studie zudem "kürzer und weniger hilfreich" aus.

Begleitende Interviews mit mehr als 400 Kitaleitungen zeigten, dass diese im Schnitt 14 Anfragen pro Woche erhielten. Rund 85 Prozent der Einrichtungen entschieden dann eigenständig über die Platzvergabe. "Viele Kitaleitungen müssen eine knappe Anzahl von Plätzen unter großem Personal- und Zeitdruck vergeben", sagte Studienautor Henning Hermes vom ifo Institut. Wer wenig Zeit habe, antworte womöglich zuerst Familien, bei denen er weniger Aufwand erwarte.

Benachteiligung unabhängig vom Bildungsgrad

Bemerkenswert fanden die Forscher, dass die Benachteiligung auch dann bestehen blieb, wenn die Eltern einen Hochschulabschluss angaben, heißt es. Mehr Kitapersonal und zentrale, transparente Anmeldeverfahren könnten den Zugang zu Kita-Plätzen womöglich gerechter machen, so die Wissenschaftler der gemeinsamen Studie von ifo Institut, der TU München (TUM), dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) und dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW).