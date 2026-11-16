München (epd). Der Bund der katholischen Jugend (BDKJ) hat eine Studie zum Thema sexualisierte Gewalt in der katholischen Jugendarbeit in Auftrag gegeben. Für das Forschungsprojekt suche man betroffene Personen aus dem Zeitraum 1945 bis heute, teilte das beauftragte Institut für Praxisforschung und Projektberatung (IPP) am Montag in München mit. Ziel der Studie sei, nicht nur das Ausmaß der Gewalt zu dokumentieren, sondern auch einen Beitrag zu leisten zur Anerkennung des Leids, hieß es weiter. Untersucht würden sexualisierte Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt im Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) sowie den angeschlossenen Jugend- und Diözesanverbände.

Zentraler Bezugspunkt der Studie seien die Perspektiven von Betroffenen und Zeitzeugen. "Wir wollen herausfinden, was Betroffene gegebenenfalls davon abgehalten hat, sich früher zu Wort zu melden, und was sie dafür gebraucht hätten", sagte Projektleiter Malte Täubrich laut Mitteilung. Auch solle herausgearbeitet werden, welche Strukturen die Taten begünstigt hatten.

Abschlussbericht für das Jahr 2029 geplant

Durchgeführt werde die Studie vom IPP gemeinsam mit dem Institut für Bildung und Forschung "Dissens". Die Ergebnisse würden der Öffentlichkeit in Form eines Abschlussberichts voraussichtlich im Jahr 2029 zugänglich gemacht.