München (epd). Nach vier Semestern mit massiven Corona-Beschränkungen, kehrt wieder mehr Normalität in die Hochschulen zurück. "Die Studierenden können endlich wieder die Hörsäle, Seminarräume und Bibliotheken vollumfänglich nutzen", sagte der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) zum Vorlesungsbeginn am Montag. Seit Frühjahr 2020 hatten die jungen Leute coronabedingt mithilfe digitaler Lehrveranstaltungen vor allem in den eigenen vier Wänden studiert.

Die bayerischen Universitäten wollten wieder zahlreiche Lehrangebote in Präsenz anbieten, heißt es weiter. Zugleich sollen aber innovative digitale Lehrkonzepte weiter vorangebracht werden. Dennoch sei klar, dass der direkte Austausch vor Ort "unersetzbarer Bestandteil von Studium, Forschung und Lehre" sei. Zugleich mahnte Blume zur Vorsicht und zum Masketragen in Innenräumen. Dies sei eine effektive Maßnahme, die Gesundheit aller auf dem Campus zu schützen. Die Corona-Pandemie sei noch nicht vorbei.