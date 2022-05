Bad Nauheim, München (epd). Der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit würdigt das 70-jährige Bestehen der bundesweiten "Woche der Brüderlichkeit". Vom 29. bis 30. Juni finde dazu in München eine Tagung unter dem Titel "Dialog mit Zukunft?" statt, teilte der Verein am Dienstag in Bad Nauheim mit. Kooperationspartner seien unter anderem die Ludwig-Maximilians-Universität München und die Bayerische Akademie der Wissenschaften. Die Akademie richte die Vorträge und Workshops aus.

Im Rahmen der Tagung findet am 29. Juni das Abendpodium "Dialog mit Zukunft! Wie steht es um die jüdisch-christliche Zusammenarbeit?" im Münchner Volkstheater statt. Es diskutieren Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Helene Shani Braun, Rabbinatsstudentin am Abraham-Geiger-Kolleg Potsdam, Anna-Nicole Heinrich, Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, die Bundestagsabgeordnete und Mitgründerin des Liberal-Islamischen Bundes, Lamya Kaddor (Grüne), sowie Christian Stückl, Intendant des Volkstheaters und Spielleiter der Passionsspiele Oberammergau.

Im Koordinierungsrat sind 80 Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Deutschland zusammengeschlossen. Der Koordinierungsrat organisiert die "Woche der Brüderlichkeit" als einen Beitrag zum Kampf gegen Antisemitismus, christliche Judenfeindschaft und Rassismus.