Die Fürther Dekanatskantorin Ingeborg Schilffarth erfüllt sich mit drei Inszenierungen am 23., 25. und 26. März ihrer Neufassung des 1736 entstandenen Werks in der Fürther Kirche St. Michael einen Traum. Im Alter von gerade 26 Jahren hatte die Tuberkulose den italienischen Komponisten Giovanni Battista Pergolesi dahingerafft.

Wenige Wochen vor seinem Tod hatte er sein heute berühmtes Stück "Stabat Mater" im damals neuartigen "galanten Stil" der Vorklassik fertiggestellt. Es ist eine Vertonung des mittelalterlichen Gedichts, in dem Maria den Schmerz um den gekreuzigten Jesus beklagt. Bis heute ist es Pergolesis bekanntestes Werk, das zahlreiche Komponisten wie Johann Sebastian Bach und Richard Wagner stark beeinflusst hat.

Schon früh mit Musik in Berührung

Ingeborg Schilffarth kam schon früh mit dieser Musik in Berührung. Aber auch der Text berührte die 58-Jährige stark.

"Maria liebt ihren Sohn so sehr, dass sie ihr Leiden bei seinem Anblick am Kreuz aushält. Und Jesus liebt die Menschen so sehr, dass er für sie am Kreuz gestorben ist",

fasst sie den Inhalt zusammen und ergänzt, dass dessen theologische Prägung heute teils fremd anmute.

Außerdem bemerkte Schilffarth, dass die für zwei Stimmen und Streicher geschriebene Musik trotz aller Schwere auch zum Tanzen anrege. Da sie selbst gerne nicht nur singt, sondern auch tanzt, begab sie sich auf die Suche nach einer zweiten gleichgesinnten Sängerin und fand die in Augsburg aufgewachsene Sopranistin Mara Maria Mötz. Gemeinsam wurde eine Choreografie entwickelt, die nicht nur dem von Schmerz geprägten Inhalt des emotionalen Texts angemessen ist, sondern auch gleichzeitig gesungen werden kann.

Spielzeit um halbe Stunde verlängert

Für die Musik sorgt das Fürther Elisenquartett. Die durchschnittliche Spielzeit des Stücks von etwa 40 Minuten wird noch einmal mit neuen musikalischen und lyrischen Elementen um rund eine halbe Stunde verlängert. Dazu kommt die Cellistin Kiara Konstantinou, die neben ihrem Instrument noch selbst kreierte elektronische Sounds beisteuert. Michaela Domes, Schauspielerin am Stadttheater Fürth, hat Gedichte der jüdischen Dichterin Hilde Domin eingesprochen, die das Bild ergänzen sollen.

Eine Besonderheit stellt das Bühnenbild dar. Da das Besingen des gekreuzigten Jesus durch die Standorte der Kreuze in St. Michael dramaturgisch nur schwer umzusetzen gewesen sei, wollte die Kirchenmusikdirektorin einen eigenen Hintergrund auf rund sechs Quadratmeter Molton malen lassen.

Die passende Künstlerin fand sie in den Reihen der Fürther Konfirmanden-Helferinnen und -Helfer: Die 15-jährige Ida Baier erklärte sich bereit, ihre zeitgemäße Version des Leidens Christi darzustellen. "Sie sagte, sie stecke in das Bild so viel emotionalen Schmerz hinein, wie sie empfinden könne", sagt Schilffarth. Schon der Entwurf sei beeindruckend gewesen.

"Stabat Mater" passe nicht nur hervorragend in die Passionszeit. Das Werk sei es wert, neu interpretiert zu werden, ohne es dabei zu verfremden. Ingeborg Schilffarth: