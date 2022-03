Was macht eine Rebellin aus?

"Unseren Begriff von Rebellentum haben wir in der Ausstellung sehr weit gefasst, und das mit Absicht", erklärt die Kuratorin der Ausstellung, Rieke Harmsen. Dem Duden zufolge sei eine Rebellin eine weibliche Person, die sich an einem Aufstand beteiligt, die aufbegehrt und sich widersetzt. Als Synonym nenne das Wörterbuch die Begriffe "Aufständische" oder "Aufrührerin". Auch die Herkunft des Wortes "Rebellin" habe keinen friedlichen Hintergrund: So steht der lateinische Begriff "bellum" für Krieg.

"Unser Ansinnen ist alles andere als kriegerisch zu verstehen, auch wenn es viele mit unserer Ausstellung verwandte Themen gibt, die derzeit bisweilen hitzig diskutiert werden - vom Genderstern und einer geschlechtergerechten Sprache über Mansplaining bis hin zur gläsernen Decke oder der Meetoo-Debatte."

Die Ausstellungstafeln seien ein Angebot, sich mit den Biografien verschiedener Frauen zu beschäftigen. Ein QR-Code auf jeder Tafel führe zu einer Webseite mit weiterführenden Informationen. So werde die Ausstellung im digitalen Raum erweitert.

Ein weiterer Clou: Auf ihrer Wanderschaft durch Deutschland soll die Ausstellung bei jeder Station um ein Frauenporträt erweitert werden. "In Memmingen ist die frühere Gleichstellungsbeauftragte Sigrid Baur hinzugekommen, die unter anderem die Frauengeschichtswerkstatt mit ins Leben gerufen hat", so Harmsen. Weitere Frauen, die zur Ausstellung passen, könnten Ausstellungsbesucherinnen und -besucher an eine Mitmachtafel am Ende der Ausstellung pinnen oder sich direkt per Mail an das Redaktionsteam wenden.

"Rebellinnen" präsentiert Frauen aus verschiedenen Jahrhunderten

Vorgestellt werden bei der Eröffnung der Ausstellung 29 Frauen. Unter ihnen sind etwa die Widerstandskämpferin Sophie Scholl, die Reformatorin Argula von Grumbach, die Politikerin Elisabeth Schwarzhaupt, die Schauspielerin Marlene Dietrich, die Sozialarbeiterin Liselotte Nold, die Verlegerin Aenne Burda oder die Publizistin Wibke Bruhns. Sie alle verbindet ihr Einsatz für einen Sinneswandel in Gesellschaft und Politik.