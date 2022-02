Nürnberg (epd). Der Professor für Praktische Theologie, Thomas Popp, wird neuer Präsident der Evangelischen Hochschule Nürnberg (EVHN). Neu ins Amt der Vizepräsidentin wählte das Kuratorium Brigitte Bürkle, Professorin für Betriebswirtschaftslehre. Zweite Vizepräsidentin bleibt Helene Ignatzi, teilte die Hochschule am Montag mit. Popp löst Präsidentin Barbara Städtler-Mach (65) ab, die ebenso wie der bisherige Vizepräsident Joachim König zum Ende des Sommersemesters 2023 in den Ruhestand gehen wird. Die vierjährige Amtszeit des neuen Präsidiums beginnt am 1. Oktober 2022.

Seit 2013 ist der promovierte Theologe Thomas Popp Ausbildungsleiter der Rummelsberger Diakone und Diakoninnen. Der 55-Jährige leitet den Bachelorstudiengang Diakonik. Von 1996 bis 2012 war Popp Referent im Amt für Gemeindedienst. Seit 2020 ist er für die EVHN auch Mitglied der Landessynode der bayerischen Landeskirche.

Brigitte Bürkle (58) ist seit 2005 an der EVHN. Sie leitet den Bachelorstudiengang Gesundheits- und Pflegemanagement. Die Diplom-Kauffrau war Unternehmensberaterin für Unternehmen der Sozialwirtschaft, teilt die EVHN mit. Helene Ignatzi (61) ist seit 2015 Professorin für Handlungslehre und Methoden der Sozialen Arbeit an der EVHN.

Das Kuratorium der EVHN war mit seiner Wahl dem Vorschlag der Versammlung der EVHN gefolgt, teilte die Hochschule weiter mit. Die Versammlung setzt sich aus allen hauptberuflichen Professoren und Professorinnen sowie hauptberuflichen Lehrkräften, Vertretern des nichtwissenschaftlichen Personals und der Studierenden der EVHN zusammen. Der Landeskirchenrat der evangelischen Landeskirche in Bayern (ELKB) habe der Wahl zugestimmt.

Die Evangelische Hochschule Nürnberg bietet Studiengänge in den Bereichen Sozialwissenschaften, Sozial- und Gesundheitswirtschaft, Gesundheit und Pflege sowie Pädagogik und Theologie an. An ihr sind rund 1.500 Studierende eingeschrieben.