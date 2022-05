Nürnberg (epd). Das Nürnberger Melanchthon-Gymnasium feiert 2026 sein 500-jähriges Bestehen. Zur Einstimmung auf dieses Jubiläum findet alljährlich eine "Nürnberger Bildungsrede" statt, die in diesem Jahr der frühere Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly hält. In der St. Egidienkirche spreche er an diesem Mittwoch (19. Juli, 19 Uhr) über das Thema "Bildung gegen Populismus", teilte die Gemeinde St. Egidien als Mitveranstalterin mit.

Dem Vortrag vorangestellt ist ein Zitat des Reformators Philipp Melanchthon (1497-1560), der die Bildung der Jugend als "Bollwerk" und Klugheit als "Schutzwall" der Städte bezeichnete. Maly werde darauf eingehen, dass auch in einer digital globalisierten Welt Bildung und Verstand gegen nationalistisches Denken und gegen Stimmungsmache wichtig seien, um "für Demokratie, Europa oder das Klima zu kämpfen", heißt es in der Einladung.

Der Reformator Philipp Melanchthon selbst hat das älteste deutsche Gymnasium in Nürnberg gegründet, nachdem sich die Stadt 1525 der Reformation Martin Luthers angeschlossen hatte.