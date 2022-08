München (epd). Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) fordert ein bundesweit gültiges 365-Euro-Jahresticket. Die Forderung leitet der Umweltverband von den Ergebnissen einer Umfrage zum 9-Euro-Ticket ab, die der Vorsitzende Richard Mergner am Montag präsentieren will. Nach ihr hätten 93 Prozent von über 10.000 Befragten in dem Ticket einen Mehrwert gesehen, teilte der BN vorab mit. 64 Prozent der Befragten hätten wegen des 9-Euro-Tickets den öffentlichen Personennahverkehr häufiger als vorher genutzt.

In der Umfrage abgefragt wurden auch die Nähe der Haltestellen und die Zahl der Verbindungen. In den kreisfreien Städten haben 92 Prozent der Befragten eine Bus- oder Bahnhaltestelle in mindestens einem Kilometer Entfernung, an der wochentags mindestens einmal in der Stunde ein Bus oder Zug fährt, war das Ergebnis. Auf dem Land seien das durchschnittlich nur 71 Prozent. Am wenigsten gut ausgebaut ist der öffentliche Nahverkehr laut BN in Niederbayern mit lediglich 48 Prozent.