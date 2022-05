Regensburg (epd). Der erstmals verliehene Bayerische Klimaschutzpreis geht nach Schwaben und Oberbayern. In der ersten Kategorie würden Menschen ausgezeichnet, die sich privat für den Klimaschutz einsetzen, in der zweiten Kategorie eingetragene Vereine, Kommunen oder Betriebe, teilte das Umweltministerium am Donnerstag mit. Insgesamt ist der Preis mit 10.000 Euro dotiert.

Ausgezeichnet wurden: Wilhelm Kirchensteiner aus Markt Indersdorf für sein "Berufliches Aus- und Weiterbildungsprojekt zum Klimaschutz am Beispiel des Solarkoffers" sowie die Kreisgruppe Memmingen-Unterallgäu, Mindelheim des Bundes Naturschutz für ihr Projekt "Prima Klima Kids - Ausstellung Was wäre, wenn…". Die Preise überreichte Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) in Regensburg.

Das bayerische Umweltministerium verleiht seinen neuen Klimaschutzpreis für besondere Verdienste um den Klimaschutz. Insgesamt wurden mehr als 100 Vorschläge eingereicht.