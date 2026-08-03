Bayreuth (epd). Studierende der Universität Bayreuth und der Hochschule für evangelische Kirchenmusik (HfK) Bayreuth können in Zukunft leichter Veranstaltungen an der jeweils anderen Einrichtung besuchen. Dafür haben die beiden Hochschulen eine neue Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, teilte die Universität Bayreuth am Montag mit. Sie ersetze die bisherige Vereinbarung aus dem Jahr 2018 und trete zum Wintersemester 2026/27 in Kraft.

Dann könnten etwa Studierende der Uni Bayreuth Module und Lehrveranstaltungen der HfK belegen, solange die Kapazitäten es erlaubten und die stimmliche und instrumentale Eignung nachgewiesen werde. Umgekehrt könnten Studierende der HfK an der Universität Bayreuth Veranstaltungen im erziehungswissenschaftlichen Bereich der Lehramtsstudiengänge sowie musikbezogene Module der Musik- und Theaterwissenschaften besuchen. Die Teilnehmenden werden an der jeweils anderen Hochschule als Kooperationsstudierende gebührenfrei immatrikuliert und erhalten Nachweise über erbrachte Prüfungsleistungen.

"Mit dieser Kooperation stärken wir das künstlerisch-wissenschaftliche Ausbildungsprofil unseres Hochschulstandorts und eröffnen unseren Studierenden neue fachliche Perspektiven", sagte Stefan Leible, Präsident der Universität Bayreuth.