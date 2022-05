Manching (epd). Die unter Denkmalschutz stehende evangelische Friedenskirche in Manching ist von bislang unbekannten Tätern beschädigt worden. Die äußere Schutzscheibe eines kunsthistorisch bedeutenden Buntglasfensters von Arno Bromberger sei mit einem Steinwurf zertrümmert worden, teilte Pfarrer George Spanos am Mittwoch mit. Die Tat ereignete sich bereits am vergangenen Samstag. Von dem oder den Tätern fehlt bislang jede Spur. Das einzigartige Buntglasfenster des Künstlers wurde inzwischen provisorisch geschützt.

Bromberger lehrte an der Akademie der Künste in München und erlangte vor allem durch seine Kirchenfenster Berühmtheit. Die denkmalgeschützte Friedenskirche ist ein Werk des Kirchenbauers Olaf Andreas Gulbransson aus dem Jahr 1958. Sie befindet sich am Eingang zu einem 1946 gesprengten Fort der Bayerischen Landesfestung Ingolstadt und ist überwiegend aus den Trümmersteinen und entlang der ehemaligen Umgrenzungsmauern des Forts errichtet worden.