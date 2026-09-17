Aichach (epd). Werdende Eltern in Aichach können am kommenden Sonntag (20. September) sich und ihren Babybauch segnen lassen. "Ein kleines Leben wächst heran - und mit ihm ganz viele Gefühle: Vorfreude, Aufregung, Neugier, Unsicherheit, vielleicht auch Sorgen", heißt es im Flyer der evangelischen Paul-Gerhardt-Kirche. Der 20. September ist nicht zufällig gewählt: An dem Tag wird der Weltkindertag begangen.

Werdende Eltern, Familie und Bekannte seien bei der Babybauchsegnung eingeladen, "all dem Raum zu geben". Im Mittelpunkt stehe das Zeichen: "Du bist nicht allein. Gott begleitet dich und euch auf dem Weg, der vor euch liegt." Außerdem könnten Paare ins Gespräch kommen und neue Freundschaften geknüpft werden, sagte Pfarrer Harald Pfeffer. "Wir freuen uns auf euch und eure Bäuche." Beginn der Babybauchsegnung ist um 17 Uhr.