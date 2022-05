Roth (epd). Den ersten Rothsee-Gottesdienst der neuen Sommersaison bieten die evangelischen Kirchengemeinden rund um den Rothsee und im Fränkischen Seenland am Himmelfahrtstag (26. Mai) an. Um 9.45 Uhr beginnt die kirchliche Feier beim Strandhaus Birkach. Sie wird von Pfarrer Bernhard Nikitka geleitet, teilte das Dekanat Schwabach am Montag mit.

Weitere Termin für Gottesdienstfeiern unter freiem Himmel sind im Juni, Juli und September an zwei Sonntagen, im August sind drei Gottesdienste angesetzt. Sie finden bei jedem Wetter statt und dauern jeweils eine halbe Stunde bis 10.15 Uhr. Das detaillierte Programm steht auf der Homepage www.evangelische-termine.de und auf der Homepage des Dekanats Schwabach.

Die Rothsee-Gottesdienste wurden vor 31 Jahren von der Wirtsfamilie Möltner des Strandhauses Birkach ins Leben gerufen. Seit diesem Jahr führt die Familie Hofmann das Gasthaus und setzt die Tradition fort, hieß es.