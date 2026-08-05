Fürth (epd). Wenn der Sommer seinen Höhepunkt erreicht, lädt die "Wild Church" im Fürther Stadtwald dazu ein, bewusst eine Pause zu machen und durchzuatmen. Am 16. August findet von 17 bis 18.30 Uhr zum zweiten Mal dieses Open-Air-Gottesdienstformat statt, teilte das evangelische Dekanat Fürth mit. Die Wild Church verbinde Naturerfahrung und Spiritualität. Anders als in einem klassischen Gottesdienst stehen dabei Stille, Wahrnehmung und die unmittelbare Begegnung mit der Natur im Mittelpunkt.

Nach einem gemeinsamen Beginn begeben sich die Teilnehmenden auf einen stillen Weg durch den Wald. Das achtsame Gehen und Wahrnehmen eröffne Raum für innere Resonanz und persönliche Entdeckungen, hieß es. Im Anschluss werden Eindrücke und Erfahrungen in der Gruppe geteilt. Ein Segen oder Gebet beschließen die gemeinsame Zeit. Die Teilnehmenden werden gebeten, dem Wetter angepasste, bequeme Kleidung und festes Schuhwerk zu tragen. Der Weg ist nicht barrierefrei. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Wandertafel oberhalb des Parkplatzes des Forsthaus Hotels.