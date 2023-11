1. Weihnachtskekse backen

"In der Weihnachtsbäckerei", ein Klassiker von Rolf Zuckowski. Kekse backen mit der ganzen Familie oder mit Freuden steht bei vielen in der Weihnachtszeit ganz oben auf der To-do-Liste. Ein paar Ideen für eure nächsten Weihnachtskekse findet ihr hier.

2. Weihnachtsfilme schauen

Gemütlich auf dem Sofa sitzen, mit einer Kuscheldecke und leckerem Weihnachtsgebäck und einer Tasse Punsch oder Glühwein. Und dann einfach mal entspannen mit einem schönen Weihnachtsfilm. Eine Übersicht mit 20 Weihnachtsfilm-Empfehlungen findet ihr hier.

3. Lebendiger Advent

Habt ihr schon mal vom lebendigen Advent gehört? Dort treffen sich Familie, Freunde oder Nachbarn an den Adventssonntagen auf der Straße und singen und musizieren gemeinsam Weihnachtslieder. Im Anschluss gibt es immer Punsch und Glühwein. Vom 13. bis 19. Dezember findet in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz ein Weihnachtssingen statt. Tickets könnt ihr hier kaufen. Eine weitere tolle Sing Aktion gibt es in Hamburg. Dort wird der Nils Schröder mit seiner neunköpfingen Band am 12. Dezember die Barclays Arena zum Klingen bringen, wo gemeinsam Weihnachtslieder gesungen werden. Tickets und mehr Infomationen findet ihr hier.

4. Weihnachtsumtrunk mit Nachbarn

Ihr habt eure Nachbarn lange nicht mehr gesehen und möchtet mal wieder mit ihnen quatschen? Dann ladet sie doch zu einem Adventsumtrunk bei euch zu Hause ein, mit leckeren Weihnachtskeksen und Apfelpunsch ein. Ein leckeres Rezept für einen Apfelpunsch findet ihr hier.

5. Stricken oder Häkeln

Lust auf ein neues Hobby? Dann probiert doch mal Stricken oder Häkeln aus. Das kann eine sehr schöne Beschäftigung am Abend sein zum Entspannen und vielleicht auch ein nächstes Weihnachtsgeschenk für eure Liebsten. Eine Strickanleitung für einen Schal findet ihr hier.

6. Zeit für euch

Ihr braucht mal Zeit für euch? Die Klassiker wie ein heißes Bad in der Badewanne oder Yoga kennt ihr sicher schon. Ein weiterer schöner Tipp zum Entspannen ist, sich auf das Sofa zu setzen, mit einer heißen Schokolade vor den Kamin (sofern vorhanden) und alte Fotobücher anzuschauen.

7. Schlittschuh laufen oder Schlitten fahren

Liegt bei euch gerade Schnee? Dann geht doch mal wieder Schlittschuh laufen oder Schlitten fahren. Wenn ihr Lust habt, eure Schlittschuh-Kenntnisse zu erweitern, übt doch eine kleine Kür ein, mit Musik. Es gibt einen auf YouTube einen Kanal, der "Der Skate Club" heißt. Dort kannst du Inspirationen für deine Kür finden.

8. Weihnachtsmarktbummel in verschiedenen Städten

Ihr wolltet schon immer mal eine neue Stadt kennenlernen? Dann verbindet das doch gleich mit einem Weihnachtsmarktbesuch, mit Freunden, Familie oder mit deinem Partner oder deiner Partnerin. München, Nürnberg oder Leipzig haben sehr schöne Weihnachtsmärkte. Aber auch im Norden sind die Weihnachtsmärkte in Lüneburg, Hamburg, Lübeck oder Flensburg sehr beliebt. Eine Übersicht mit Deutschland schönsten Weihnachtsmärkten findet ihr hier.

9. Wichteln unter Freunden/Team

Ihr möchtet euren Freunden oder Arbeitskollegen zu Weihnachten eine kleine Freude machen? Dann wichtelt doch mal untereinander und schenkt euch eine Kleinigkeit. Ihr könnt es auch in verschiedene Kategorien aufteilen, zum Beispiel Schrottwichteln. Oder es muss ein Secondhandgeschenk sein.

10. Bücherclub

Ihr wollt mal wieder ein schönes Buch lesen, wisst aber nicht welches? Dann gestaltet doch einen kleinen Bücherclub mit euren Freunden und tauscht euch über neue Werke von Autor und Autorinnen aus. Dadurch bekommt ihr neue Inspirationen und habt auch die Möglichkeit, Freunde zu treffen oder neue Bekanntschaften zu schließen.

Habt ihr noch weitere schöne Tipps für die Weihnachtszeit? Dann macht gerne bei unserer Umfrage mit, und wir erweitern die Liste!