4. Striezelmarkt in Dresden

Der Dresdner Striezelmarkt ist der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands und einer der berühmtesten weltweit. Und das vollkommen zu Recht, nirgendwo sonst findet ihr so liebevolle und einzigartig gestaltete Stände. Ein besonderes Highlight ist das historische Riesenrad. Wer sich da nicht in eine nicht näher bestimmte, gute alte Zeit zurückversetzt fühlt, hat wohl keinen Sinn für Romantik. Mit einer Riesenportion Zuckerwatte über die leuchtenden Hütten des Weihnachtsmarkt schweben, der Sound einer Drehorgel und der Geruch von gebrannten Mandeln – das muss der Weihnachtshimmel sein.

5. Weihnachtsmarkt in Affing

An zwei Adventswochenenden öffnet der Schlosshof in Affing bei Augsburg seine Türen für den Weihnachtsmarkt. In den Stadeln sind die Aussteller*innen überdacht untergebracht und deswegen kann man diesen Weihnachtsmarkt auch bei schlechtem Wetter besuchen. Der Markt spendet die Erlöse und so kamen bisher über 200.000 Euro zusammen. 2004 wurde der Weihnachtsmarkt, an dessen Rand die katholische Kapelle St. Michael aufragt, zum schönsten in ganz Bayern gewählt und neben den Ständen gibt es ein Rahmenprogramm und auch der Nikolaus besucht die kleine Gemeinde zwischen München und Augsburg.

6. Weihnachtsmarkt in Kitzingen

In Kitzingen verwandelt sich im Advent der Marktturm in die größte Adventskerze Bayerns. Auf dem Marktplatz findet zwischen 9. und 11. Dezember der Weihnachtsmarkt statt. Er wird mit dem Posaunenchor der Stadtkirche eröffnet. Von Ende November bis Januar gibt es außerdem ein Kulturprogramm in der Stadt, bei dem Musik gemacht und Geschichten gelesen werden. In der Vorweihnachtszeit in Kitzingen spielt aber nicht nur Weihnachten eine Rolle. Das jüdische Lichterfest Chanukka, das auch im Dezember gefeiert wird, findet dort seinen Platz. Außerdem wird am 6. Januar ein weiterer Gottesdienst gefeiert, denn viele orthodoxe Christ*innen feiern dann die Ankunft von Jesus auf der Welt. Mehr über die Feiertage der unterschiedlichen Religionen findet ihr übrigens hier in unserem Weltreligionenkalender.

7. Tollwood in München

Das Tollwood-Winterfestival auf der Theresienwiese in München ist wirklich etwas besonderes. Auf dem Markt der Ideen finden sich vor allem nicht alltägliche Weihnachtsgeschenke, die Food-Plaza füllt den Magen und im Hexenkessel wird dazu noch gerockt – natürlich im Geiste des Advents. Zudem gibt es dieses Jahr zum ersten Mal eine Eisstockbahn. Wem das noch nicht reicht, der kann sich im Zauberwald mit glitzernden Skulpturen umgeben. Kurzum, hier werden alle glücklich, die eine Alternative zu den allzu typischen Weihnachtsmärkten suchen.