Wiesbaden (epd). In Bayern beziehen vergleichsweise viele Männer Elterngeld. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, lag der Väteranteil unter den Elterngeldbeziehern in Bayern bei 27,5 Prozent. Mehr waren es nur in Sachsen (29,9 Prozent) und Berlin (27,6 Prozent). Am niedrigsten liegen die Väteranteile im Saarland (20,1 Prozent) sowie in Bremen (20,3 Prozent).