Hier nochmal einmal Schritt für Schritt erklärt:

1) In der Plastikbox

So geht’s: Das hartgekochte Ei einfach in eine Plastikbox geben, diese fest verschließen und dann kräftig schütteln. Optional vorher ein bisschen Wasser (etwa ein Viertel der Box) dazugeben – das hilft, die Schale noch leichter zu lösen. Nach ein paar Sekunden bilden sich oft schon die ersten Risse, und die Schale fällt fast von allein ab. Schnell, einfach und ziemlich beeindruckend!

2) Mit dem Löffel

So geht’s: Das Ei auf einer harten Oberfläche anknacksen und ein kleines Stück der Schale ablösen – gerade so viel, dass ein Löffel Platz findet. Dann mit einem kleinen, möglichst flachen Löffel vorsichtig zwischen Schale und Eiweiß gleiten. Der Löffel hebt die Schale Stück für Stück an, ohne das Ei zu beschädigen. Das Ergebnis: ein blitzsauber geschältes Ei!

Wie wärs nun also mit einem kleinen Osterei-Wettschälen am Sonntag? Ihr schafft es mit den Tricks sicher alle in unter 30 Sekunden!