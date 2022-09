Der Dachverband Bayerischer Träger für Kindertageseinrichtungen hat zusammen mit dem Deutschen Kita-Verband in einem Positionspapier von der Politik Maßnahmen gegen den "eklatanten Kita-Fachkräftemangel in Bayern" gefordert. Unter anderem fordern die Verbände mehr Flexibilität beim sogenannten Fachkräfteschlüssel oder auch bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Papier. Ebenfalls sollten Fachkräfte von Verwaltungskräften unterstützt und mehr multiprofessionelle Teams geschaffen werden.

Das Fachkräfteproblem sei natürlich kein rein bayerisches, sagte Geschäftsführer Andreas Lorenz vom bayerischen Dachverband: "Aber Bayern ist insgesamt eine Zuzugsregion, vor allem natürlich die Ballungsräume." Dort seien die Probleme deshalb drängender als in Regionen mit vermehrtem Wegzug. "Hinzu kommen beispielsweise in München die hohen Lebenshaltungskosten und die Wohnungsnot, die für überall gesuchtes pädagogisches Personal natürlich nicht gerade eine Einladung sind, um in der Landeshauptstadt einen Job anzutreten", erläuterte der Verbandsgeschäftsführer weiter.

Dass sich sein Verband für eine vorübergehende Absenkung der Qualitätsstandards einsetzt, etwa indem auch schon in der Kita beschäftigte Köche oder andere Berufsgruppen zeitweise die Betreuung der Kinder übernehmen, findet er unproblematisch:

"Wir haben jetzt ein Problem und brauchen dafür pragmatische Lösungen", sagte er.

Es helfe deshalb nichts, "nur auf die Fehler der Vergangenheit zu verweisen und sich an den bisherigen Personalschlüsseln festzuklammern". Vielmehr sei es so, dass Eltern die Betreuungsplätze oft dringend benötigten und daher zu Kompromissen bereit sind.

Der Dachverband Bayerischer Träger für Kindertageseinrichtungen vertritt vor allem private Träger von Kitas - darunter viele internationale Sprach-Kitas in den großen Städten - aber auch etwa die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern als Kita-Betreiber. Insgesamt gehören dem Verband 45 Träger an, die insgesamt rund 12.000 Betreuungsplätze anbieten. Bayernweit gab es laut Statistischem Landesamt Anfang 2020 rund 9.600 Kindertagesstätten mit mehr als 663.000 Kita-Plätzen im Freistaat.