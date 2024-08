Schlaf gut, Schulkind

Der Schulbeginn ist eine aufregende, aber auch stressige Zeit für Kinder. "Schlaf gut, Schulkind" setzt genau hier an und bietet liebevoll erzählte Geschichten, die beruhigen und Ängste abbauen sollen, direkt vor dem Schlafengehen. Mit 80 Seiten, die eine Mischung aus Text und Illustrationen bieten, lädt das Buch sowohl zum Vorlesen als auch zum gemeinsamen Anschauen ein.

Besonders praktisch sind die kleinen Entspannungs- und Fantasieübungen, die nach jeder Geschichte eingebaut sind. Kinder können diese Übungen direkt ausprobieren und so lernen, mit Stress umzugehen.

Das Besondere an "Schlaf gut, Schulkind"? Es geht weit über das Erzählen von Geschichten hinaus und gibt Kindern konkrete Werkzeuge an die Hand, um den Schulstress aktiv zu bewältigen.

Lara Gemar, Sabine Fidorski. Schlaf gut, Schulkind - Wohlfühl-Geschichten gegen Schulstress. Fidoratis Verlag 2023. 80 Seiten.

Frag doch mal ... die Maus: Die wichtigsten Fragen zum Schulanfang

Ein neues Schuljahr wirft viele Fragen auf, und "Frag doch mal ... die Maus" ist ein Buch, das Kindern ab sechs Jahren dabei hilft, Antworten zu finden. Auf 80 Seiten bietet es eine Mischung aus Informationen, Spielen und Bastelideen. Mit seiner Fülle an Bildern und Illustrationen ist es sowohl zum Vorlesen als auch zum selbstständigen Entdecken ideal.

Was dieses Buch auszeichnet, ist seine interaktive Herangehensweise: Es vermittelt nicht nur Wissen, sondern lädt die Kinder aktiv ein, sich mit dem Thema Schule auseinanderzusetzen. Dabei geht es weniger in die Richtung von Achtsamkeits-Fähigkeiten wie "Schlaf gut, Schulkind", sondern bietet kreative Bastelideen und Know-How: Das Upcycling einer Milchzahndose oder Sicherheitstipps zum Schulweg sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie praxisnah das Buch gestaltet ist.

Sandra Noa. Inka Vigh. Frag doch mal ... die Maus: Die wichtigsten Fragen zum Schulanfang. Carlsen Verlag 2022. 80 Seiten.

Auch Tiger sind mal ängstlich

Angst ist ein Gefühl, das jedes Kind kennt – und "Auch Tiger sind mal ängstlich" geht darauf ein. Dieses 76-seitige Buch erzählt in liebevoll illustrierten Geschichten von Philipp und seiner Freundin Mona, die regelmäßig vom kleinen Tiger Mutigo besucht werden: "Mutigo, ein zauberhafter kleiner Tiger mit Flügeln, hatte früher oft Angst. Doch dann hat er die Geheimnisse der Angst kennengelernt." Seine Geheimnisse verrät Mutigo Stück für Stück.

Die Mischung aus Geschichten, Reflektionsfragen und Mitmach-Übungen macht dieses Buch zu etwas Besonderem. Es ist ideal zum Vorlesen geeignet und hilft Kindern, ihre eigenen Ängste zu erkennen und zu bewältigen.

Martha Wirtenberger. Auch Tiger sind mal ängstlich. Glückskäfer Verlag 2023. 76 Seiten.

Achtung Schule, hier komme ich! Mutmachgeschichten zur Einschulung

Der Titel sagt es schon: Dieses Buch ist für Kinder gedacht, die dem Schulanfang mit gemischten Gefühlen entgegensehen. Auf 116 Seiten finden sich sieben Mutmachgeschichten, die typische Situationen und Gefühle rund um den Schulanfang aufgreifen. Die kurzen Geschichten sind ideal zum Vorlesen oder für Kinder, die gerade das Lesen lernen.

Besonders hervorzuheben sind die ABC-Schwungübungen und die Urkunde, die es am Ende des Buches als Motivation für die Schulanfänger gibt. Dieses Buch ist nicht nur eine Sammlung von Geschichten, sondern ein praktischer Begleiter durch das erste Schuljahr. Somit wird dem Kind einerseits die Angst genommen, anderseits werden auch schon Fähigkeiten vermittelt, die den Einstieg erleichtern.

Nora Blum. Achtung Schule, hier komme ich! Mutmachgeschichten zur Einschulung. Tredition 2023. 116 Seiten.

Der Ernst des Lebens: Mini-Bilderbuch für die Schultüte

"Der Ernst des Lebens" ist ein kleines, aber feines Bilderbuch, das perfekt in die Schultüte passt. Was oft als Scherz gemeint ist, dass "der Ernst des Lebens" auf Kinder zukommt, kann für diese schwer verständlich sein und nebulöse Ängste auslösen. Dieses Buch lässt sie sehen, was wirklich auf sie zukommt und dass Schule nicht weniger Spaß bedeuten muss als die Zeit im Kindergarten.

Auf 32 Seiten erzählt es die Geschichte von Annette, die sich vor dem Schulbeginn fürchtet. Mit kurzen Texten und vielen Bildern eignet es sich besonders gut für Kinder, die sich noch nicht lange auf Text konzentrieren können.

Sabine Jörg. Antje Dreschler. Der Ernst des Lebens. 32 Seiten. Thienemann Verlag 2017. 32 Seiten.

