Der Talkshow-Moderator und Journalist Markus Lanz und der Buchautor Richard David Precht reden in ihrem Podcast über aktuelle gesellschaftliche und politische Themen. Sie diskutieren über unsere Gesellschaft und das politische Weltgeschehen. An jedem Freitag wird eine neue Folge veröffentlicht. "Lanz und Precht" kann man überall, wo es Podcasts gibt, hören.

Hier treffen zwei (ehemalige) Politiker aufeinander. Gregor Gysi, Rechtsanwalt, Ex-Fraktionsvorsitzender, Autor und Moderater, spricht mit Karl-Theodor zu Guttenberg, Ex-Verteidigungsminister. Letzterer arbeitet heute als Lobbyist, Unternehmensberater und Fernsehmoderator. Sie sprechen über private, gesellschaftliche und politische Themen und diskutieren über Fragen, die unsere Gesellschaft bewegen. Jeden Mittwoch wird eine neue Folge veröffentlicht und man kann sie überall hören, wo es Podcasts gibt.

Diesen Podcast führen die "Zeit"-Politikredakteurin Petra Pinzler und der Wissenschaftsredakteur Stefan Schmitt. Jede Folge behandelt eine Krise in der Gegenwart. Diese Krisen können die Klimakrise, die Energiekrise oder auch Kriege sein. Zusätzlich ist jede Folge ein*e Expert*in zu Gast und bringt Fachwissen mit ein. Alle zwei Wochen mittwochs kommt eine neue Folge auf allen Podcast-Plattformen online.

Susanne Lang ist Germanistin, Redakteurin, Autorin und Host dieses Podcasts. In ihrem Podcast geht es darum, wie es Frauen gelingen kann, ihre Interessen stärker politisch zu vertreten und durchzusetzen. Lang spricht mit Politikerinnen, die sich, trotz Gegenwind, engagieren und die Zukunft anders gestalten wollen. In der Hauptreihe des Podcasts werden Ye-One Rhie, SPD, Katharina Beck, B90/Die Grünen, und Anikó Glogowski-Merten, FDP, von Susanne Lang während ihres ersten Bundestagsmandats begleitet. Im September 2021 sind alle drei zum ersten Mal in den Bundestag gewählt worden. Im Vordergrund stehen die Fragen: Was können wir von ihnen lernen? Was erreichen sie? Wie bleiben sie sich treu?

Die Hosts dieses Podcasts sind Cartoonist Ralph Ruthe und Politik-Expertin Sally Lisa Starken. Laut eigenen Aussagen interessiere sich Ruthe sehr für die Weltpolitik, aber ihm fehle oft das nötige Hintergrundwissen. Im Gegensatz zu ihm kennt sich Starken sehr gut mit Politik aus und erklärt im Podcast verständlich, alles, was mit dem politischen Alltagsjargon zu tun hat. Also perfekt für Menschen, die sonst nicht viel mit der Politik am Hut haben. Von Zeit zu Zeit kommen auch Expert*innen und Prominente als Gäste zu Wort. Der Podcast wird jeden Donnerstag auf Spotify veröffentlicht.