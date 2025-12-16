Drei im Weggla oder Knackersemmel? Schupfnudeln oder Langos? Gebrannte Mandeln oder doch lieber die schokolierten Trauben? Weihnachtsmärkte sind Entscheidungsarenen für Unentschlossene – und ein Gaumenschmaus für alle anderen.

Die Redakteur:innen von Sonntags stellen euch ihre Top-Favoriten in Bayern vor.

München: Haidhauser Weihnachtsmarkt auf dem Weißenburger Platz

Tipp von Eva-Katharina Kingreen

Mitten im Franzosenviertel, auf dem Weißenburger Platz in Haidhausen, stehen 50 festlich geschmückte Buden im Kreis. Sternförmig führen die Straßen auf den Platz zu, und jeder Eingang entfaltet seinen eigenen Charme. Mal kommt man durch eine schmale Fußgängerzone, mal durch eine breitere Straße. Alle Wege führen sicher zum Haidhauser Weihnachtsmarkt. Verfehlung: ausgeschlossen.

Angekommen beginnt das Kreislaufen. Verfehlen kann man sich nicht, da alle im Kreis unterwegs sind. Man kann sich wunderbar unterhalten, weil man nebenbei keine Entscheidungen fällen muss – rechts oder links, diesen Stand oder jenen. Man kommt an allem vorbei und ist geborgen in einer Winterwelt ohne Autos, ohne Arbeitshektik, ohne den Druck, noch eben in den Supermarkt zu flitzen.

Wer Bier liebt, findet hier neben den üblichen Heißgetränken das spezielle Christmator-Bier, wer Herzhaftes sucht: ungarisches Langos, Schaschlik oder Flammlachs. Mein persönliches Highlight: die Reiberdatschi! Frisch zubereitet, außen kross, innen weich – jene perfekte Mischung aus fettig und essbar, die man auf Weihnachtsmärkten einfach liebt.

Ein niedliches, liebevolles Highlight ist zudem eine Seilbahn über den Ständen, auf dem ein kleiner Weihanchtsmann auf dem Fahrrad hin und her radelt. Ein liebevolles Detail: Über den Ständen schwebt eine Seilbahn, auf der ein kleiner Weihnachtsmann unermüdlich auf seinem Fahrrad hin und her radelt.

Der Weihnachtsmarkt ist bis einschließlich dem 23. Dezember geöffnet. Mehr Infos hier.