Und wie kann man dem begegnen?

Es geht nicht nur um den gut gemeinten Rat "Geh raus, such Kontakte". Viele Betroffene sind sozial isoliert oder gesundheitlich eingeschränkt und finden aus eigener Kraft nicht mehr aus der Einsamkeit heraus. Deshalb ist es wichtig, soziale Risikofaktoren zu erkennen und gesellschaftlich gegenzusteuern: Armutsbekämpfung, Nachbarschaftstreffs, Begegnungsorte, Bibliotheken oder Cafés. Auch Kirche und Diakonie bieten Räume für Begegnung und können gezielt auf Menschen zugehen.

"Menschen, die stark einsam sind, brauchen oft spezifische Ansprache – nicht nur allgemeine Einladungen"

Einsamkeit hat also auch gesundheitliche Folgen?

Ja. Wer chronisch einsam ist, hat ein höheres Risiko für Depression, Antriebslosigkeit, sogar körperliche Erkrankungen wie Diabetes oder Demenz. Deshalb brauchen Menschen, die stark einsam sind, oft spezifische Ansprache – nicht nur allgemeine Einladungen, sondern etwa Sozialarbeit oder Begleitung in Kirchengemeinden.

Wird das nicht schwieriger, wenn die Mitgliederzahlen in Gemeinden sinken?

Ja, der Zugang zu Menschen wird schwieriger. Früher kannte die Pfarrerin fast jeden im Ort, heute sind viele Betroffene kaum noch in der Gemeinde sichtbar. Das ist eine Herausforderung, kann aber auch eine präventive Aufgabe sein, etwa bei Trauerbegleitung von Angehörigen bei Beerdigungen.

Kann Einsamkeit oder Alleinsein auch eine andere, spirituelle Dimension haben?

Einsamkeit nicht, aber Alleinsein. Das darf nicht verwechselt werden. In der kirchlichen Tradition – etwa im monastischen oder kontemplativen Leben – kann das bewusste Alleinsein sogar positiv sein: es dient der spirituellen Reflexion, Konzentration und inneren Entwicklung. Man kann also das Alleinsein, ohne Partner oder in einer abgeschiedenen Lebensform, als bewusst und erfüllend erleben. Umgekehrt kann man sich auch unter Menschen einsam fühlen – das ist eben ein subjektives Gefühl.

"Menschen, die sich einsam fühlen, verlieren oft das Vertrauen in Institutionen und werden anfälliger für populistische Narrative, Verschwörungstheorien und radikale Parteien"

Was kann jeder selbst gegen Einsamkeit tun?

Für Betroffene steht etwa die Telefonseelsorge jederzeit und anonym zur Verfügung. Kleine Schritte helfen: Nachbarn, Freunde oder Familie aktiv ansprechen. Telefonate, Besuche, persönliche Nachrichten. Selbst kleine Gesten, wie ein gemeinsamer Kaffee oder ein Anruf, können viel bewirken. Sich gegen Einsamkeit zu engagieren stärkt nicht nur Einzelne, sondern auch das Zusammengehörigkeitsgefühl und damit das Vertrauen in Gesellschaft und Demokratie. Denn Menschen, die sich einsam fühlen, verlieren oft das Vertrauen in Institutionen und werden anfälliger für populistische Narrative, Verschwörungstheorien und radikale Parteien.

Und digitale Vernetzung – hilft sie gegen Einsamkeit?

Das ist ambivalent. Sie kann, wie wir in Zeiten von Social Distancing während Covid-19 gesehen haben, durchaus positive Kontakte ermöglichen, ersetzt aber oft nicht die Qualität enger, verlässlicher Beziehungen. Manche Menschen fühlen sich trotz digitaler Vernetzung einsam. Projekte wie "Digital Streetwork" des Bayerischen Jugendring greifen das auf: Die "Streetworker" sprechen online gezielt Betroffene an und bieten Gesprächsangebote.

"Einsamkeit ist ein gesellschaftliches, aber auch politisches Thema, das Demokratie und Zusammenhalt betrifft"

Die Tagung "Die vielen Einsamkeiten" in Tutzing Ende Oktober widmet sich dem Thema auf verschiedenen Ebenen. Was erwarten Sie davon?

Die Tagung soll ein Schritt auf einem langen Weg sein. Es geht um Vernetzung von Kirche, Diakonie, Zivilgesellschaft und Politik – etwa im Netzwerk "Bayern gemeinsam gegen Einsamkeit". Ziel ist, Synergien zu schaffen, gute Praxis sichtbar zu machen und politische Unterstützung zu fördern. Einsamkeit ist ein gesellschaftliches, aber auch politisches Thema, das Demokratie und Zusammenhalt betrifft.