Ausstellung "Klimagerecht leben"

Die Ausstellung "Klimagerecht leben" präsentiert das Werk von rund zwanzig Fotografinnen und Fotografen aus aller Welt, die sich mit den Chancen und Herausforderungen des Klimawandels beschäftigen. "Die Schau verdeutlicht, dass der Klimawandel globale Auswirkungen hat", erklärte Kuratorin Rieke C. Harmsen. "Die Bandbreite der Ausstellung reicht von den Demonstrationen in Lützerath oder im Hambacher Forst bis hin zu Porträts von Vertreter*innen der Last Generation, Bilder von lokalen Initiativen ebenso wie groß angelegten Umweltprojekten", so Harmsen.

Montag, 9. Oktober, 16 Uhr, Eröffnung der Ausstellung , mit den Kuratorinnen Rieke C. Harmsen und Christina Argilli sowie Fotografin Sandra Weller.

Montag, 9. Oktober, 19 Uhr: Vortrag "Klimagerechtigkeit: Was ist das? Und was haben wir damit zu tun?" von Prof. Dr. Markus Vogt (LMU, Katholische Fakultät, Lehrstuhl für Christliche Sozialethik)

Ort: Evangelische Stadtakademie München, Herzog-Wilhelm-Str. 24, 80331 München

Die Fotoreportage von Sandra Weller thematisiert den schnell wachsenden Solarenergie-Markt in Ghana. Die Fotografin dokumentiert, wie Menschen in entlegenen Gegenden Zugang zu Strom durch den Solarkiosk bekommen. Anfang des Jahres waren es 23 Solarkioske, jetzt sind es schon 34. Sie war in verschiedenen Dörfern und hat dort das Leben rund um den Solarkiosk fotografiert. Weller zeigt aber auch, wie gebrauchte Batterien und Solaranlagen die Umwelt vergiften. Die Ambivalenz des Umgangs mit Solarenergie in afrikanischen Ländern wird damit greifbar.

Die Foto-Ausstellung "Klimagerecht leben" kann unter ausstellung-leihen.de ausgeliehen werden. Die Plakate in den Formaten A1, A2 oder A3 eignen sich für Bildungseinrichtungen wie Schulen, Volkshochschulen oder Bildungseinrichtungen, aber auch für Museen, Kommunen und Gemeinden.

Der mit 5.000,- Euro dotierte Lagois-Fotowettbewerb fördert sozialpolitische und gesellschaftskritische fotografische Positionen. Er umfasst ein Stipendium und einen Fotopreis. Die Preisverleihung ist am Mittwoch, 25. Oktober 2023 um 16.30 Uhr auf der ConSozial in Nürnberg.

Schirmherr des Wettbewerbs ist der künftige evangelische Landesbischof Christian Kopp. Partner sind die Evangelische Jugend in Bayern (ejb), Mission EineWelt, Oikocredit Deutschland, das Umweltreferat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, die Diakonie Bayern, die Fachmesse ConSozial und die Druckerei Pigture.