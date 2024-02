Israel und Palästina

Weltgebetstag der Frauen: Beten im Schatten des Krieges

Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 wurde der Weltgebetstag in Deutschland neu sortiert. Die Liturgie kommt dieses Jahr von palästinensischen Frauen. Damit will man am 1. März ein Zeichen der Hoffnung gegen Hass und Gewalt setzen.

