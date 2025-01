Gastbeitrag Gastbeitrag

Pfarrer Alex Brandl über Raunächte und Dämonen, die uns im Nacken sitzen

Über die Zeit der Raunächte heißt es, dass Geister ihr Unwesen treiben. In einem Gastbeitrag schreibt Pfarrer Alex Brandl über die Geister, die ihn verfolgen, über das verbreitete Gefühl von Ohnmacht und das, was Dämonen am meisten fürchten.

