Im Alltag haben wir oft keine Zeit, unser Leben von außen zu betrachten und uns die wirklich großen Fragen zu stellen. Zwischen Wäsche aufhängen, Mails beantworten, Nachrichtenmeldungen und Kinderbetreuung lässt es sich eben schlecht darüber nachdenken, wer man eigentlich ist oder was man wirklich will. Umso wichtiger sind für mich die Tage zwischen den Jahren, wenn alles ruhiger und langsamer ist, der Terminplaner mal leer bleiben darf und die Zeit sich ausdehnt.

Zwischen den Jahren reflektieren

Statt mir in dieser Zeit abgedroschene Vorsätze zu überlegen, die ich nach dem 7. Januar schon wieder über Bord werfe, reflektiere ich ganz bewusst, schreibe alles auf, was sonst nur als unklares Gefühl oder vage Vermutung in der Luft hängt und formuliere Ziele, die ich wirklich erreichen kann und will.

Gerne mache ich daraus auch eine richtig große Sache, ein Ritual, zwei Stunden, die ich nur mit mir und meinem Tagebuch verbringe – Kerzenschein, leise Klaviermusik und eine Tasse Tee dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Schreiben, um Gedanken zu sortieren

Mit Stift und Papier zu reflektieren ist unglaublich hilfreich. Bevor falsche Vorstellungen aufkommen: Es geht nicht darum, literarisch schöne Texte zu formulieren oder die eigene Schönschrift zu üben. Viel mehr hilft das Schreiben, mal alles aus dem Kopf aufs Papier zu bringen, in Worte zu fassen und damit zu konkretisieren.

Damit das leere Blatt oder Tagebuch vor einem nicht allzu überfordernd ist, starte ich gerne mit Schreibimpulsen in Form von Fragen. Die Fragen versuche ich dann intuitiv und so ausführlich wie möglich zu beantworten.

Wer gar keine Erfahrung im reflektierenden Schreiben hat, kann noch vor der Beantwortung der Fragen versuchen, für drei Minuten wirklich alles aufs Papier zu bringen, was einem in den Sinn kommt. Auch "Mir fällt gar nicht ein, was ich jetzt schreiben soll" wäre in dieser Übung ein sinnvoller Satz. Hauptsache der Stift wird für zwei Minuten nicht abgesetzt.