Die Hilfsorganisation Mercy Ships Deutschland e.V. bekommt einen neuen Geschäftsführer. Benjamin Walker übernimmt den Posten von Udo Kronester, der 2024 in den Ruhestand gehen wird, teilte die Organisation am Montag in Landsberg mit. Der 42-jährige Walker kommt aus Filderstadt und leitete den Angaben zufolge zuletzt die Stabsstelle Digitale Transformation eines Klinikverbundes. Außerdem habe er jahrelange Erfahrung bei anderen Nichtregierungsorganisationen.

Kronester war fast 14 Jahre lang Geschäftsführer des deutschen Büros von Mercy Ships, einer internationalen Hilfsorganisation mit Hospitalschiffen in Afrika. In dieser Zeit seien Bekanntheit und Spendenaufkommen in Deutschland stetig gewachsen, außerdem seien immer mehr Ehrenamtliche für die Arbeit auf den Schiffen gewonnen worden, hieß es in der Mitteilung. Bis zu seinem endgültigen Renteneintritt Ende 2024 bleibe Kronester Mercy Ships in leitender Position erhalten.

Mercy Ships hat seinen Hauptsitz in den USA. Seit rund 45 Jahren legt die Hilfsorganisation mit Hospitalschiffen in Entwicklungsländern an und bietet kostenlose medizinische Hilfe. Die meisten Mitarbeiter arbeiten den Angaben zufolge ehrenamtlich. Neben der medizinischen Behandlung bildet Mercy Ships auch einheimische Ärzte fort und stattet Krankenhäuser vor Ort aus.