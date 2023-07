Der neue Regionalbischof für München und Oberbayern steht fest: Thomas Prieto Peral rückt ab 1. November an die Spitze des Kirchenkreises, teilte die Landeskirche am Donnerstag mit. Der 57-Jährige ist derzeit noch Planungsreferent der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) und hat in dieser Funktion den Transformationsprozess "Profil und Konzentration" (PuK) mitgestaltet.

Als Regionalbischof wird er für 150 Gemeinden zwischen Mittenwald und Freising, Landsberg und Burghausen zuständig sein. Prieto Peral folgt auf Christian Kopp, der zum 1. November das Amt des Landesbischofs übernimmt. Der künftige Regionalbischof ist mit einer Spanisch-Professorin verheiratet, das Paar hat drei volljährige Kinder.

Seit 2015 Planungsreferent der ELKB

Thomas Prieto Peral wurde 1966 in Mainz geboren und hat in München, Heidelberg und Edinburgh evangelische Theologie studiert. Seine ersten Berufsjahre als Pfarrer verbrachte er in Oberfranken und München, bevor er im Jahr 2000 die Arbeitsstelle "Konziliarer Prozess für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung" der ELKB übernahm. 2006 wurde er Referent für Ökumene, Mission und internationale Entwicklung. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit war dabei die Hilfe für Christen in Ländern des Nahen Ostens wie dem Irak. Im Jahr 2015 übernahm der Theologe die Stelle des Planungsreferenten der ELKB und trieb den kirchlichen Reformprozess PuK voran.

Neben seinem Vollzeit-Job engagiert sich Prieto Peral laut seinem Linkedin-Profil unter anderem bei der Stiftung Wings of Hope, die Traumaarbeit für Menschen aus Kriegs- und Konfliktregionen anbietet. Zudem war er laut "Süddeutscher Zeitung" bis Ende Juni 2023 Fraktionssprecher der Grünen im Gemeinderat Grafrath (Kreis Fürstenfeldbruck).

Sein Mandat habe er jedoch aus beruflichen Gründen niedergelegt: Wenn evangelische Pfarrer in der Kirche ein öffentliches Amt bekleideten, könnten sie nicht gleichzeitig ein politisches Mandat ausüben, sagte Prieto Peral der Zeitung Ende Juni. Da zeichnete sich der Wechsel ins Regionalbischofsbüro wohl schon ab.